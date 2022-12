Ascolti TV 18 dicembre 2022 | salta L' Eredità per la finale di Qatar

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come sono andati glitv del 18? Questa domenica sarà ricordata per sempre per via del trionfo dell'Argentina contro la Francia ai Mondiali di. Questo evento sportivo, di portata internazionale, si è definitivamente concluso dopo un lungo periodo, per cui adesso ci sarà il ripristino del regolare palinsesto della Rai.Tv ieri 18L'a causa delladei Mondiali Nel pomeriggio di Rai 1 non poteva certamente mancare ladei Mondiali che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo. A seguire l'evento sono stati quasi 12.95 milioni di persone e uno share del 68.6%. Numeri da record, tra i migliori ottenuti nella ...

TPI

