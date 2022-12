Ascolti TV 18 dicembre 2022 | dati auditel di ieri | record per la finale Argentina-Francia | Amadeus con Soliti Ignoti Telethon

(Di lunedì 19 dicembre 2022)TV 18Una giornata ricchissima per la televisione italiana, non solo per ...

TPI

E pure la tv gli diede nuove soddisfazioni con i buonidi fiction come 'Mio figlio' e 'Il restauratore'....a Porta con Giorgia Meloni troverà spazio nel palinsesto della prima rete mercoledì 21, e ... Si tratta della fascia oraria in cui Rai 1 ottienepiù alti , che proprio di recente è ... Ascolti tv sabato 17 dicembre: Ballando con le stelle 2022, Grande Fratello Vip Ascolti tv 18 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...