Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo | la docufiction il 21 dicembre su Rai 1

Agenzia ANSA

Questo è stato, fondatore della casa editrice che oggi pubblica il nostro giornale. Ed è così che è fedelmente ritratto nella docufiction "- I libri per cambiare ...... luogo di ritrovo di scrittori e giornalisti come Riccardo Bacchelli, Dino Buzzati e Orio Vergani, insieme a editori come Valentino Bompiani e. Una città lontana dall'accademismo ... Michele Placido, io Arnoldo Mondadori in docufiction - People Si è svolta a Milano la presentazione alla stampa della docufiction con Michele Placido, Valeria Cavalli e Flavio Parenti, Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo, in onda su Rai 1 il 21 ..."A me Milano porta bene. Ho lavorato con Strehler, al Piccolo… Ho fatto anche una regia qui. Mi sento più attore che regista. Quando sono stato interpellato per interpretare Arnoldo Mondadori, non cre ...