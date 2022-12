Argentina mondiale | tutto il Paese in festa Messi | ' Un sogno che si realizza'

Spogliatoio dell'impazzito di felicità dopo la vittoria delgrazie al successo ai rigori sulla Francia, in finale. Scatenato Leo Messi, che balla con la Coppa in mano sul tavolo dello spogliatoio ...L'Albiceleste sfila per le strade della capitale qatariota sul bus scoperto dopo la conquista delcontro la ...Sappiamo cosa hai sofferto per così tanti anni, cosa volevi ottenere. Forza Argentina!!!”. Tre punti esclamativi, come tre sono i successi mondiali dell'Argentina. Il messaggio è corredato di tre ...Zlatan Ibrahimovic, intervistato dai media locali del Qatar nei giorni precedenti alla finale del Mondiale tra Francia e Argentina, aveva predetto che ad alzare la Coppa del Mondo sarebbe stata ...