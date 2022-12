Argentina | Messi ‘chiama’ Maradona prima dell’ultimo rigore | VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Leoè campione del Mondo. Il Mondiale in Qatar ha confermato ancora una volta le qualità dell’argentino, si è dimostrato un calciatore in grado di decidere le partite in qualsiasi momento. Continua la festa della squadra di Scaloni, l’ultimo atto contro la Francia si è concluso ai calci di. Avvio strepitoso dell’Albiceleste che si porta in doppio vantaggio con il calcio ditrasformato da Leoe il contropiede micidiale concretizzato da Di Maria. La compagine di Deschamps rientra in partita con la doppietta del solito Mbappé. Ai supplementari il nuovo vantaggio di, poi il definitivo 3-3 ancora del francese. Si va ai calci di, Montiel regala la coppa all’con il penalty decisivo. Foto di Georgi Licovski / AnsaIl gesto di ...

