Argentina Martinez | «Perchè quel gesto? I francesi mi fischiavano»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole del portiere argentinodopo ilche ha fatto il giro del web: «L’ho fatto» Ilnon proprio elegantissimo di Emilianoha fatto il giro del web: non capita tutti i giorni che un calciatore si porti al pube un premio ricevuto. A domanda sullo abbia fatto, ecco la risposta del portiere campione del mondo. «L’ho fatto perché imi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

