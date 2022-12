Argentina | le lacrime di Batistuta in diretta tv – VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gabrielinintv su Bein Sport dopo la vittoria dell’: le immagini della commozione Gabriel Omarnon ha saputo trattenere l’emozione dopo la vittoria dell’al Mondiale. Batigol, opionista per Bein Sport, dopo la partita ha iniziato a piangere per la commozione: «Tutti volevano che l’vincesse e l’energia si faceva sentire» le sue parole. Una lloradita para arrancar el día.Te quiero mucho, @GOK pic.twitter.com/swjpMGJZLn— Javi Schurman (@JaviSchur) December 19, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gabriel Batistuta inin diretta tv su Bein Sport dopo la vittoria dell': le immagini della commozione Gabriel Omar Batistuta non ha saputo trattenere l'emozione dopo la vittoria dell'al Mondiale....Comelli Il 7 - 6 con cui Messi e compagni sono saliti in cima dopo i rigori lasciando ini ... L'sale quindi con l'ascensore verso la gloria. Le era già riuscito nel 1978 in casa quando ... Argentina di Messi campione, le lacrime di Adani Che il tango abbia inizio. L'Argentina balla vestita a festa per il terzo titolo mondiale che si è messa in tasca al termine di una memorabile sfida con la Francia.La serata incredibile dell'Argentina e di Messi è stata ricca di emozioni. Alla fine il campione di Rosario è riuscito a sollevare al cielo la tanto ambita coppa che, prima di ...