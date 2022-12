Argentina | coro shock di Martinez contro Mbappé I VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Emiliano, portiere dell’Aston Villa e dell’, ha dedicato unpoco felice a KylianEmilianoè sempre più il protagonista assoluto dei festeggiamenti dell’per il titolo di campione del Mondo. Il portiere, dopo l’episodio del gesto alla consegna del premio individuale, ha dedicato unpoco felice nei confronti di Kylian. Il del Diburecitava: «Un minuto di silenzio… Perche è morto». Un episodio che, soprattutto in Francia, potrebbe far discutere ed avere delle ripercussioni. ?El vestuario de??:– "Un minuto de silencio…"– "Shhhhhhhh"– Dibu Martínez: "Para Mbappe que está muerto"pic.twitter.com/FOlNCxEzj1— ...

Corriere dello Sport

2 Emiliano Martinez , portiere dell', come mostra il video emerso dallo spogliatoio dell'Albiceleste, ha dedicato unpoco felice all'avversario Kylian Mbappé: 'Un minuto di silenzio... Per Mbappé che è morto'.Willy va comunque in doppia cifra e si guadagna unpersonalizzato dalla curva. Una ra ri tà. ... 14 punti, 7 rimbalzi e qualche stoppata che i rilevatori " forse sintonizzati su- ... Il segreto dell’Argentina è una… nonna: perché il coro “abuela” è il più bello del Mondiale Nel segno di Diego Maradona, Napoli esplode nella festa mondiale insieme all'Argentina. Quando la nazionale di Leo Messi ha battuto ai rigori la ..."Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel": la nuova canzone cantata dai tifosi che tanto piace a Messi.