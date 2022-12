Argentina campione | Tiger Woods | Messi è il più grande

(Di lunedì 19 dicembre 2022) "Lionelè il piùcalciatore che abbia mai visto. Impossibile non pensare a giocatori come Pelè e Maradona ma, con quel suo piede sinistro,fa cose incredibili e sono tanti i ...

Agenzia ANSA

Questa l'incoronazione di Tiger Woods, tra i golfisti più grandi di sempre, dopo il trionfo dell'ai Mondiali in Qatar, con la 'Pulce' che ha trascinato l'Albiceleste nella finalissima ...Commenta per primo L'del Mondo . Lionel Messi ha raggiunto l'apice della sua carriera professionistica, riportando la Coppa in, a distanza di 36 anni, da quel lontano 1986. Ma la festa ... L'Argentina è campione per la terza volta. Leo Messi sul tetto del mondo come Maradona - Qatar 2022 Nella foto più bella della carriera di Leo Messi, nel giorno del trionfo mondiale finalmente divenuto realtà a 35 anni, la maglia dell'Argentina è scomparsa. Coperta da una lunga tunica nera con ...19 dic 2022 - Il coro dei tifosi riprende la canzone "Muchachos, Esta Noche Me Emborracho" dei La Mosca Tsé-Tsé ...