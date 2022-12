Argentina campione | Diego jr | “La mano di papà sul pallone Montiel”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La finale del Mondiale? Partita pazzesca dalle mille emozioni. Per chi come me aveva il cuore dentro è stata una sofferenza assurda. Parlare del paragone Messi-Maradona credo sia riduttivo e ingeneroso”. Lo diceArmando Maradona jr intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro. “Lionel Messi era il giocatore che più di ogni altro meritava di alzare la Coppa del Mondo. Questo dualismo non esiste.e Messi avevano un rapporto meraviglioso. A mio padre, quando mi parlava di Lionel, brillavano gli occhi. Messi ha fatto impazzire di gioia una nazione intera. Questo è ciò che conta. Il mio grande dolore è di non poter condividere questa felicità con mio padre. Sono convinto, però, che dal posto in cui è ora, ci ha messo lasu quel...

L'aereo con la Nazionale di ritorno dal Qatar è atterrato a Roma per ripartire dopo un'ora alla volta di Buenos Aires AGI - L'aereo della nazionaledel mondo è atterrato per uno ...In piedi, con la coppa in mano, mentre saltella sul tavolo al centro degli spogliatoi. Lionel Messi ha festeggiato così, coi propri compagni, che cantavano i cori, la vittoria ai mondiali di calcio ... Le homepage del trionfo: così il mondo celebra l’impresa dell’Argentina Un sogno che questi ragazzi hanno regalato a un popolo, a una nazione, a 45 milioni di argentini che non volevano altro che poter festeggiare questa coppa. Sei qui: Home » News Inter » Chiedono di Mes ...Non è stato - ufficialmente - un componente della squadra ma a conti fatti il Kun Aguero non si è mai tolto la maglia Albiceleste. In occasione dei festeggiamenti dell'Argentina ...