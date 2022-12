Argentina campione del mondo | nello spogliatoio lo sfottò di Emiliano Martinez a Mbappe che molti giudicano eccessivo

La Gazzetta dello Sport

Leggi Anchedel mondo, 'La felicità di un Paese intero': le reazioni dei giornali di Buenos Aires al trionfo Albiceleste - la galleryMa fu anche l'ultimoromantico del circuito, un playboy irresistibile che riuscì a fare breccia perfino nel cuore di Carolina di Monaco, sensibile al fascino del poeta della Pampa. Le homepage del trionfo: così il mondo celebra l’impresa dell’Argentina L’Argentina per la terza volta nella sua storia si è laureata campione del mondo di Calcio grazie al successo ai calci di rigore in finale contro la Francia campione in carica. Dopo i titoli… Leggi ...Calcio Mondiali 2022 Lionel Messi e l'Argentina sul tetto del Mondo, L'Argentina in finale ha superato la Francia 7-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2 ...