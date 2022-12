Argentina campione del mondo | Messi come Maradona | battuta la Francia ai rigori

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’didelper la terza volta. L’Albiceleste ha battuto ladopo i calci di rigore per 7-5. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2, i supplementari 3-3. L’aveva vinto la Coppa più importante nel 1978 a Buenos Aires e nel 1986 inco trascinata da Diego Armando, super protagonista 36 anni falo è stato oggi. Laresta ferma ai due titoli vinti nel 1998 e nel 2018, nonostante la tripletta di un altrettanto super Mbappé. È stata una partita folle e spettacolare: match a senso unico in avvio, con l’che domina e va sul 2-0 nel primo tempo con(rigore) e Di ...

Dopo la spettacolare finale contro la Francia, i giocatori dell'hanno attraversato le strade della capitale Doha su un bus scoperto. La passerella dei vincitori era programmata per celebrare la giornata nazionale del ...Francia battuta 7 - 5 ai rigori dopo che i supplementari si erano conclusi 3 - 3. Duello del destino tra Messi e ... Le homepage del trionfo: così il mondo celebra l’impresa dell’Argentina L’Argentina è campione del mondo, battendo la Francia ai calci di rigore 7-5. Festa in campo con la famiglia per Leo Messi. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, dopo la vittoria della nazional ...Notte di festa in tutta l'Argentina per la vittoria della Coppa del Mondo da parte della squadra capitanata da Leo Messi, miglior giocatore del mondiale. In ...