Argentina campione del mondo | il telecronista di Telemundo impazzisce di gioia – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Trentasei anni dopo, l’è di nuovodel. Una vittoria attesa, annunciata, sperata, sofferta fino all’ultimo istante, che ha travolto d’emozione l’intero Paese. Ed anche ildiAndrés Cantor, scoppiato in lacrime nonappena il 4 dell’Albiceleste Gonzalo Montiel ha messo in porta il rigore definitivo contro la Francia. Il suo pianto diè stato quello di un intero Paese, riversatosi poi nelle strade di tutta l’per far festa per tutta la domenica e tutta la notte. «Campeòn del mundo, campeòn del mundo», sono le uniche parole che riesce a pronunciare Cantor – noto in tutto ilper le sue telecronanche appassionate – per lunghi istanti. Si stringe e abbraccia il collega di ...