Antonio Valentini | head coach per una sera

Leggi su seriea24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’indisponibilità all’ultimo minuto di Andrea Anastasi ha portato ieri in panchina a Monza come primo allenatore il tecnico nativo di Vibo Valentia che ha “esordito” subito in modo vincente: “Andrea Anastasi dà a tutti i componenti dello staff tanta responsabilità. Questo ci mette a nostro agio per lavorare al meglio ed in una situazione particolare come quella successa a Monza facilita il nostro compito”. Da stamattina aperta la prevendita per la sfida casalinga di Santo Stefano contro Siena Due giorni di meritatissimo riposo per la Sir Safety Susa Perugia.Rientrati inta dalla lunga e vittoriosa trasferta di Monza, i Block Devils hanno usufruito di quarantotto ore di assoluto riposo e recupero dopo un periodo bellissimo come risultati conseguiti, ma davvero super intenso e molto faticoso. La squadra si ritroverà mercoledì pomeriggio al PalaBarton per dare il ...