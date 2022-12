Antonella Mosetti | la clamorosa gaffe sul colonnello Giuliacci | “Poraccio… era vecchio” Lui sbotta | “Ma come morto? Sono qui che scrivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È diventata virale sul web ladinei confronti delMario, meteorologo volto noto della tv. Ex gieffina e showgirl italiana,ha fatto nel pomeriggio di domenica 18 dicembre una diretta Instagram con i suoi follower per parlare con loro e rispondere alle domande che le venivano poste. Ad un certo punto però, forse per distrazione o forse perché soprappensiero, si è lasciata andare ad un commento che non è passato inosservato. “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, èadesso credo. Era”, ha dettoparlando dele facendo così credere ...