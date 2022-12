Antonella Fiordelisi | qualcuno sposta la sua statuina del presepe | lei sbotta

Blog Tivvù

Dopo qualche giorno di aperto contrasto vissuto sempre in diretta sotto gli obiettivi delle telecamere del Grande Fratello Vip , tra Edoardo Donnamaria etutto è tornato come prima. La coppia sembra aver ricomposto le proprie fratture e, anzi, nella notte è addirittura scoppiata la passione. Tra movimenti delle coperte, rumori e ...Fuochi e fiamme tra Edoardo Donnamaria e. I due concorrenti del Gf Vip hanno litigato pesantemente, tanto da decidere di lasciarsi. Ma, conclusa la diretta di ieri sera su Canale 5, i due sono stati protagonisti di un ... Nicole Murgia “analizza” Antonella Fiordelisi al GF Vip - VIDEO Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le inquiline della casa del Grande Fratello Vip commentano l’atteggiamento provocatorio di Antonella Fiordelisi e lanciano un duro affondo.