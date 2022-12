Antonella Clerici | “Gli ultimi giorni sono stati molto tristi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ la settimana del Natale eavrebbe voluto iniziare E’ sempre mezzogiorno con l’allegria del periodo ma gli. Avrebbe voluto iniziare parlando del Natale, delle feste in arrivo ma entra in studio senza il solito sorriso. “Avrei voluto iniziare parlando del fatto che questa è la settimana del Natale ma non posnon raccontare che questo fine settimanasuccesse tante cose. Abbiamo perso tante persone che hanno fatto parte in maniera diversa delle nostre vie. Un grande attore che è entrato per tanti anni nelle nostre case come Lando Buzzanca; un grande giornalista, una penna con cui ho avuto l’onore anche di lavorare, i miei primi passi anche a Dribbling, ...