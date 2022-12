Angel Di Maria | la preoccupazione prima della finale | la figlia in ospedale

Grazie al successo ottenuto condie Leandro Paredes, i calciatori bianconeri campioni del mondo sono ora in totale 27. LA LISTA - Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, ...Lionel Messi e' di Rosario,Die' di Rosario ed entrambi hanno segnato nella finale dei Mondiali di calcio in Qatar, che poi si e' aggiudicata ai calci di rigore l'Argentina guidata dal suo condottiero e capitano ...Lionel Messi e' di Rosario, Angel Di Maria e' di Rosario ed entrambi hanno segnato nella finale dei Mondiali di calcio in Qatar, che poi si ...L'ala destra della Juventus, Angel Di Maria, è il primo giocatore in assoluto a segnare in tre finali con l'Argentina ...