Anche Sperlonga presente al “Top Italian Food & Wine” del Gambero Rosso

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Incontri. Premiazioni. Degustazioni. Masterclass. Momenti di confronto. Tutto questo è stato “Top”, organizzato dalil 18 dicembre all’interno del Roma Convention Center “la Nuvola”. Una giornata interamente dedicata alle aziende produttrici delle eccellenze enogastronomichee.è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore delTraveli capace di offrire una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell’hospitalitya. La Regione Lazio è stata ...

LatinaToday

...1 milione di euro e sono stati realizzatiundici '5', che vincono 33.685,63 euro ciascuno. ... coi suoi 209 milioni vinti il 13 agosto del 2019; a seguire i 177 milioni vinti anel 2010 ...... CIERRE DISTRIBUZIONE SRL, CREMERIA ALPI DI STEFANIA ALIBRANDI, Casa Oilio, CACAO CRUDO ... madi creare un nuovo ecosistema di sviluppo più sostenibile e più equo. Come Lazio abbiamo ... Natalis 2022: gli eventi a Sperlonga Sarubbo: "Facciamo un passo in avanti verso quel partito partecipato dalla base nel quale crediamo e per il quale stiamo lavorando".Il Superenalotto fa sognare gli italiani. Ma c'è una statistica incredibile sulle schedine: non servono migliaia di euro per vincere. Ecco come riscuotere il montepremi ...