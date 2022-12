Anche i sindacati voltano le spalle D' Amato resta senza sinistra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per un mese è stato l'unico candidato alla presidenza della Regione Lazio. Finirà di esserlo oggi, quando il centrodestra ufficializzerà il proprio nome. Ma Alessio D'non ha praticamente fatto campagna elettorale. All'indomani della sua designazione, anziché sfruttare il fatto che il campo avversario fosse ancora vuoto, l'assessore regionale alla Sanità ha dovuto intavolare lunghissime riunioni di coalizione, congelando il tavolo per le pressanti richieste degli alleati di riaprire il dialogo con il M5S. Missione fallita. Giuseppe Conte ha spiegato più volte-l'ultima sabato - che nel Lazio non si alleerà con il Pd e il Terzo polo.la manifestazione con cui Enrico Letta ha presentato D'e il candidato in Lombardia Majorino si è rivelata un flop clamoroso. In piazza Santi Apostoli sabato si doveva contestare la ...

Milano Finanza

...negli scorsi giorni e cavallo di battaglia nelle piazze degli ultimi giorni tra Pd ema ... E' stata ripristinatala vecchia norma che permette ai contratti di mutuo ipotecario di tornare ...Non faccio le cose a ogni costo" per poi promettere "stravolgeremo i pronostici negativi...LA CGIL CHE CRITICA MANOVRA E DIFENDE POS "Ho trovato bizzarre le posizioni di alcuni. La ... Intesa Sanpaolo decide anche senza sindacati: da gennaio ... Per un mese è stato l'unico candidato alla presidenza della Regione Lazio. Finirà di esserlo oggi, quando il centrodestra ...Sale la platea di lavoratori dipendenti che avrà diritto al taglio del cuneo fiscale del 3%. E salgono a 8 mila euro le decontribuzioni per le assunzioni di under 35. Per chi compra casa viene riprist ...