Anche a Rieti non c’è storia | la Blu Basket passa 55-78

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La marcia della Bluprosegue, dove la squadra di coach Finelli torna a fare punti in trasferta, consolidando la terza posizione in graduatoria al termine del girone di andata. Il tabellone del PalaSojourner è la chiara fotografia del match: 55-78 il finale. In casa Gruppo Mascio non è disponibile Sacchetti, mentre la Npc è costretta a rinunciare all’americano Tucker. I cinque di partenza per i biancoblù sono gli esterni Giuri, Clark, Marini e i lunghi Lombardi e Marcius. La frazione iniziale è un autentico botta e risposta: i primi sei punti sono del croato Marcius (2-6 al 3’), ma Geist risponde (7-6); il lungo trevigliese schiaccia il 7-10 (6’), ma Del Testa realizza la prima tripla dell’incontro: 12-10. Lombardi sigla la parità in un avvio caratterizzato da segnature solo per i lunghi trevigliesi, poi si sblocca ...