Ancelotti | “Finale spettacolare | Argentina ha meritato Ronaldo? Non ce lo vedo in Arabia”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Carlo, tecnico del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, soffermandosi sulladel Mondiale in Qatar: “Alla fine è stato un bel Mondiale, terminato con unabellissima, che ha appassionato tutti, e con un vincitore che ha: l’è stata la squadra che, pur partendo in sordina, perdendo la prima partita, poi è riuscita a trovare convinzione e a ritrovare i suoi giocatori, guidata da un Messi fantastico. Con Benzema in campo epilogo diverso? Non saprei”, ha detto l’allenatore italiano. “Quale sarà il mio futuro non lo so: sono anzianotto e vivo alla giornata. Mi trovo bene a Madrid, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, ci sarà tempo per pensare a quello che sarà il mio futuro. Ho un contratto che termina il 30 giugno 2024 ...