“Amici” | piovono critiche sui social per Angelina Mango | “Si ritiri”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 dicembre 2022) News Tv.“.è una delle protagoniste del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante, figlia die di Laura Valente, è entrata nella scuola più famosa d’Italia attraverso una sfida.ha subito rubato l’attenzione del pubblico sia per la sua storia che per la sua incredibile voce. Ad oggi, la figlia diè senza ombra di dubbio una delle favorite per la vittoria finale del talent show. Sui, però,nei suoi confronti e addirittura qualcuno azzarda: “Si“. (Continua…) LEGGI ANCHE: “” 22, nella scuola entra la figlia di un famoso cantante: ecco chi ...