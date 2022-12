Amici 22 | Angelina Mango nella bufera | ” Si ritiri dalla competizione”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La vittoria diad22 circa la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa, ha scatenato un vero putiferio sui social. Molti fans del programma infatti dissentono e vorrebbero al suo posto Wax, che invece resterà in casetta. Sul profilo Instagram del talent si possono leggere molti commenti in riferimento a quanto è accaduto e i fans sono chiaramente su due fronti, chi approva e chi si schiera contro.canterà al concerto di Elisa L’ultima puntata diha visto ancora trionfare, ma questo ha diviso in due il pubblico, perchè sarà lei a cantare al concerto di Elisa. Ma quello che ha scatenato il polverone è il fatto che avrà anche la possibilità di esserci al concerto di Capodanno e sono stati molti ...

Sfida all'ultimo sangue per i ragazzi della scuola di, che si sono contesi l'unico posto ... lo stesso non è stato per i cantanti, visto il parimerito di Wax eMango . . Gli allievi ...Nella puntata di domenica 18 dicembre di22 , così come vi avevamo anticipato , sono state lette alcune delle letterine a Babbo Natale ...ritornare a credere in Babbo Natale mentreha ... Amici 22, Isobel e Angelina si esibiranno al concerto di Elisa La figlia del compianto cantante che ne sta seguendo le orme è travolta dalle critiche da quando è entrata nella scuola di Amici.Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 18 dicembre. I più bravi hanno vinto un premio speciale. Ma alcuni ragazzi rischiano adesso ...