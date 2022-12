Ambulance | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 19 dicembre 2022): trama, cast, trailer e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il, pellicola del 2022 diretta da Michael Bay. Il, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González, è il remake dell’omonimodanese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il? Eccoche c’è da. Trama Ilracconta la storia di Will (Yahya Abdul-Mateen II) e Danny (Jake Gyllenhaal), due fratelli molto diversi tra loro. Il primo è un veterano di guerra, che ha bisogno di 231.000 dollari ...

Digital-Sat News

... fruibile attraverso un QR code, un acquerello e una poesia,firmato da te. Come sono stati ... " (& Tourists in the Water ). Venezia, turisti permettendo, è ancora una meravigliosa ...... ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un'offerta dedicata per accedere ail ... IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMAAction senza sosta di Michael Bay con Jake ... Lunedi 19 Dicembre 2022 Sky Cinema, Ambulance "Ambulance", l'action thriller di Michael Bay in prima tv su Sky Cinema. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.