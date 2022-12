(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Corte, con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’delladellan. 19 del 2021. Laregionale riapriva, con una norma definita di interpretazione autentica, i termini per iledilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici. La disciplina è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’(art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-n. 269 del 2003). Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha altresì dichiarato ...

Adnkronos

... Benedetto Pesce Maineri, con alcuni rappresentanti della. "È bello vedere qui riuniti i ...l'albero con decorazioni riciclate è stata significativa di un messaggio di pace anche per l',...... Benedetto Pesce Maineri , con alcuni rappresentanti della. "È bello vedere qui riuniti ...con decorazioni riciclate è stata significativa di un messaggio di pace anche per l', a cui ... Ambiente, Consulta: illegittimità costituzionale legge 19 Regione Siciliana riaprente condono La Consulta degli ingegneri di Sicilia ha festeggiato 50 anni, a Siracusa con un convegno e con l'Assemblea della Consulta. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...