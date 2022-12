Amber Heard contro Johnny Depp | l' attrice patteggia | ' Condizioni accettabili | nessuna ammissione'

Agenzia ANSA

La battaglia legale per eccellenza del 2022 è giunta al termine: Johnny Depp e Amber Heard hanno trovato finalmente un accordo nella causa multi milionaria per diffamazione. Dopo aver perso il primo appello aveva annunciato il ricorso. Si è conclusa la causa multimilionaria per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro la sua ex moglie Amber Heard.