Amar’e Stoudemire | arrestata l’ex stella del basket Nba | pugni alla figlia adolescente

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un pugno in facciaal termine di una discussione: con questa accusadelNba,, è stato arrestato la mattina del 18 dicembre nella sua casa di Miami. A riportarlo è il Miami Herald.giocatore dei Phoenix Suns e dei New York Knicks è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 1.500 dollari. Secondo il giornale della Florida, l’aggressione è avvenuta durante una discussione trae una delle sue figlie – non è ancora chiaro quale delle due, se quella di 14 0 quella di 17 anni. Il padre l’avrebbe accusata di aver mancato di rispetto a sua madre durante una telefonata. Dopo essere stata colpita al volto dal colpo del padre, la ragazza ha ...

è stato fermato per violenza domestica, accusato di aver picchiato la figlia adolescente. L'ex star della Nba (ha giocato per i Phoenix Suns, i Miami Heat, i Dallas Mavericksi New ...Pur avendo vinto il premio di MVP delle finali del campionato israeliano non più tardi del luglio del 2020, nelle ultime due stagioniha deciso di intraprendere la carriera da allenatore , prendendo un posto come assistente allo sviluppo dei giocatori sulla panchina dei Brooklyn Nets del suo amico ed ex compagno di ... Fermata ex star Nba: avrebbe picchiato la figlia. Amar'e Stoudemire su Instagram respinge le accuse