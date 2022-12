Amadeus lancia il primo ospite del Festival di Sanremo | il nome stupisce tutti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) . Ancora una grossa novità nel cast, ma è polemica Poco alla volta il puzzle deldi2023 e anche se manca più di un mese e mezzo al via conosciamo ildi un nuovoaveva anticipato che L'articolo proviene da Inews24.it.

ilGiornale.it

Dal calcio alla politica: Meloni sceglie Vespa per il debutto in Tv, scartato. 'Incredibile. comico e creator nato a Asti, ma cresciuto a Catanzaro, cheper le vie di Milano una ...Il videoun messaggio chiaro e importante, quello di ritrovare il fascino delle piccole cose. Tanti gli esclusi invece della prossima edizione di Sanremo che ha portatoa fare una ... "Dopo Amadeus tocca a te". Fiorello lancia Cattelan a Sanremo Salmo a Sanremo 2023. Se fino a qualche anno fa il Festival di Sanremo era ritenuta una kermesse di poco appeal, destinata a cantanti un po’ polverosi bisognosi di quel palco per rinascere, da quando ...Amadeus c’è riuscito, dunque ... È inoltre un produttore discografico di successo: recentemente ha contributo al lancio della giovane cantante Shari, tra le 6 vincitrici di Sanremo Giovani, che ...