Alta Badia | sulla Gran Risa Odermatt si riconferma re del gigante

Zan Kranjec 8: dopo la pessima seconda manche di ieri che lo aveva relegato in quinta posizione, oggi si rifà con gli interessi e si mette con merito sul podio. Il distacco rispetto alla vetta è ampio ...Il 'Finferlo' trentino, argento iridato nel 2021 e secondo inun anno fa proprio alle spalle di Odermatt, conferma la sua crisi e infila la terza uscita (nella prima manche) su quattro ... Coppa del Mondo 2022/23 Alta Badia - Braathen vince il gigante su Kristoffersen e Odermatt, Della Vite 17° ALTA BADIA - La Gran Risa regala un lunedì da incorniciare a Marco Odermatt. Dopo il terzo posto in rimonta nel primo gigante di ieri sulle nevi dell’Alta Badia, il vincitore della passata edizione de ...Solo Kristoffersen in scia allo svizzero, poi distacchi importanti nella seconda gara sulla Gran Risa. Seconda manche alle 13.30 Dopo il terzo posto di ieri Marco Odermatt torna a essere il più… Leggi ...