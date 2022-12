Alle Scuderie del Quirinale si racconta l' avventura dei capolavori salvati dai nazisti

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per cavar fuori dalla chiesa bombardata quell’enorme pala d’altare nel duomo di Fondi, per farle superare quell’inferriata, ci vollero ore. Per fortuna quella volta a dare una mano a Emilio Lavagni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti