Allarme Energoatom | drone iraniano su centrale Zaporizhzhia

RaiNews

L'azienda ucraina per il nucleareha denunciato la presenza di un drone iraniano la notte scorsa sulla centrale di Zaporizhzhia: il relitto è stato trovato vicino all'impianto: "E' una violazione assolutamente inaccettabile ...19 dic 13:40 Nuovoaereo a Kiev e nell'Ucraina orientale Nuovoaereo sulle regioni centrali e orientali dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev. 19 dic 13:18: drone iraniano sulla centrale di Zaporizhzhia L'azienda ucraina per il nucleareha denunciato la presenza di un drone iraniano sulla centrale di Zaporizhzhia. Il relitto ... Allarme Energoatom: drone iraniano a centrale Zaporizhzhia. Putin arrivato a Minsk - Germania: preoccupati per visita Putin in Bielorussia - Germania: preoccupati per visita Putin in Bielorussia di Marta Serafini e Redazione Online Le notizie di luned 19 dicembre, in diretta. La Gran Bretagna annuncer un nuovo importante pacchetto di artiglieria per l’Ucraina • La guerra in Ucraina arrivata a ...L'azienda ucraina per il nucleare Energoatom ha denunciato la presenza di un drone iraniano la notte scorsa sulla centrale di Zaporizhzhia: il relitto è stato trovato vicino all'impianto: "E' una viol ...