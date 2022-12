Alla Sanità le destre lasciano solo le briciole Crisanti fa le pulci all’Esecutivo | “Due miliardi in più per la sanità non sono nulla La sanità ha subito tagli da 8 9 miliardi all’anno dal 2008”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Duein più per lanon. Lahada 8/9dal. Quindi ha un deficit di investimenti strutturali che è pazzesco. A questo si aggiunge l’inflazione. Vuol dire che laè sottofinanziata dell’8% rispettoprecedente”. Così il professor Andrea, senatore del Pd, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital sugli investimenti per il Fondo. Sul ministro della ...