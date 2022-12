Alfa Romeo Giulia SWB Zagato | nuove foto dell’auto

Leggi su screenworld

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’SWBè ormai prossima all’arrivo. La nuovissima e scintillante coupé sportiva Made in Italy si è mostrata nuovamente con una serie diatte ad evidenziare lo splendore del veicolo. La pubblicazione di tutte queste immagini molto probabilmente fanno da preludio all’imminente presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire in questi di giorni, almeno così confermano diverse fonti vicine all’azienda. L’dopo aver distribuito online, nei giorni scorsi, un particolare teaser tutto focalizzato su elementi posteriori del mezzo, ha pubblicatoimmagini con l’intento di far esaltare al massimo l’elemento coupé e quindi l’elevata sportività. Non a caso SWB sta per Short Wheel Base, ovvero ...