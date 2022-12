Alessandro Antinelli shock | «Ha provato a eliminarmi | mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa Rubra Io per te provo pena»

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Giornata di festeggiamenti e proclami in casa Rai dopo il boom di ascolti della finale dei Mondiali di calcio che ha visto l’Argentina trionfare sulla Francia. Tra comunicati d’orgoglio e messaggi di ringraziamenti, però, spicca lo spiazzante sfogo di. Il conduttore e volto di Rai Sport, al timone degli studi pre e post gara, si è infatti lasciato andare ad una confessione piuttosto forte in merito ai suoi recenti trascorsi lavorativi: “I miei ultimi 4non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che hafabbricando calunnie, a chi mi haperneidiurlando ingiurie di ogni tipo“ ha ...

