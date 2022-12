Alcune indicazioni per evitare che il gennaio 2023 sia il “millennium bug” delle vostre tv

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si parla molto, in questi giorni, dello switch-offtelevisioni in data 20 dicembre 2022. Sarà questo il giorno, infatti, in cui – come vi abbiamo più volte spiegato – verranno eliminati i canali dal 501 in poi, quelli che aderivano a vecchi standard qualitativi e di trasmissione, sfruttando molta più banda per poter garantire una trasmissione impeccabileimmagini. Tuttavia, sarà il 1°la data decisiva per quella che viene definita Nuova Tv Digitale. Mentre in passato abbiamo assistito a una nuova assegnazionefrequenze, in questi ultimi giorni del 2022 e nelle primissime ore delsi consumeranno dei passaggi tecnici fondamentali per portare la televisione italiana in una nuova era, rispettando gli standard previsti dall’Unione Europea. LEGGI ANCHE ...