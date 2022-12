Al Khelaifi è sicuro | “Qatar 2022 il miglior Mondiale di sempre Fiero di Messi e Mbappè”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Coppa del Mondo diè “ildella storia”. Lo ha detto il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Alai microfoni di BeIN Sports. Con Neymar eliminato, la finale ha visto come protagonisti gli altri due fuoriclasse del Psg: Kyliane Leo. Il primo, autore di una tripletta e di un rigore segnato nella serie, è uscito sconfitto. Sorride, che si gode doppietta e trofeo. “Sono triste per la Francia, per Kylian. Ha fatto un grande torneo. Ma sono contento anche per Leo. Penso che meritasse un. Sono orgoglioso dei miei giocatori. Non posso essere più orgoglioso di adesso”. SportFace.