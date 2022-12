Ahsoka | la prima immagine della serie Disney+ con Rosario Dawson

(Di lunedì 19 dicembre 2022)si svela nellanuovadistribuita sue interpretata da. Il primo sguardo allo show arriva per gentile concessione di un video recentemente pubblicato con Tom Hiddleston che presenta l’imminente programmazione 2023 dello streamer, che include le nuove stagioni di Loki e The Mandalorian. Tuttavia, le continue avventure di Din Djarin e Grogu non saranno l’unico show appartenente al mondo di Star Wars che i fan potranno vedere il prossimo anno. Anche laspinoffdebutterà sunel 2023.Tano è stata co-creata da George Lucas e Dave Filoni e ha debuttato nel film d’animazione Clone Wars del 2008 come padawan ...

... qualie The Mandalorian, ad esempio, ma l'occhio dei fan Marvel viene inevitabilmente ... intanto, ci ha promesso una Loki 2 ancora più surreale dellastagione.... La curiosità nei confronti di Loki 2, Ahsoka e Secret Invasion è molta, e il trailer dei titoli in arrivo nel 2023 su Disney+ regala qualche anticipazione.Disney Plus ha rilasciato sui propri social una teaser clip per mostrare e ricordare i contenuti che arriveranno nel 2023 sulla piattaforma streaming.