Agrigento | pulmino investe scolaresca | 6 bimbi feriti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Incidente a Sciacca, nell’agrigentino, dove unha investito, fortunatamente senza gravi conseguenze, un gruppo di alunni della quinta elementare dell’istituto ‘Mariano Rossi’ che stava assistendo a una manifestazione all’aperto. I bambinisarebbero sei: sono stati portati in ospedale ma hanno riportato solo qualche contusione e un grande spavento. Secondo quanto ricostruito, ilera parcheggiato in una strada in discesa quando si è mossondo la. Una delle ipotesi è che il mezzo fosse in folle. Sul posto si trova la polizia municipale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.