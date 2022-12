Agguato a Milano | ucciso il titolare di un bar

(Di lunedì 19 dicembre 2022)(ITALPRESS) – Ildi un bar è stato assassinato questa mattina a, in unnel suo locale. L'uomo, di nazionalità cinese, è stato raggiunto da quattro colpi esplosi mentre si trovava dietro al bancone. La dinamica dei fatti, ora al vaglio degli inquirenti, fa pensare a unper cause ancora da chiarire. Più volte la licenza del locale era stata sospesa per motivi di ordine pubblico legati alla clientela del bar. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

di 35 anni, titolare del "Bar Caffetteria" dove si è consumato l'omicidio. Si chiamava Wang ... sempre secondo la stessa agenzia, è quella dell'. Il corpo dell'uomo è stato trovato ... Sono le 07:15 circa di lunedì 19 dicembre.