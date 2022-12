Agguato a Milano | ucciso il titolare di un bar Al setaccio le immagini delle telecamere

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Chi ha sparato sapeva a chi stava puntando, chi è morto non è stato colpito per caso. Ruota attorno a questa convinzione l’indagine della Squadra mobile per l'omicidio di Ruiming Wang, il 35enne cinese...

Uncertamente ma senza l'impalcatura del commando. Una sola persona, una sola pistola, un ... e a ben vedere gli omicidi avvenuti negli anni apare che il proverbio non sbagli. Questa ...Un uomo di origini cinesi è stato ucciso in una colpi d'arma da fuoco all'interno di un bar, di cui era titolare, nel quartiere Corvetto, a. L'uomo, sposato e con un figlio, è stato ... Agguato a Milano, ucciso il titolare di un bar Chi ha sparato sapeva a chi stava puntando, chi è morto non è stato colpito per caso. Ruota attorno a questa convinzione l’indagine della Squadra mobile ...Sul caso indaga la Squadra Mobile. Dalle prime indagini, il bar, più volte colpito da ordinanze di chiusura, sarebbe stato frequentato da pregiudicati e spacciatori.