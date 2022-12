Adeguamento delle pensioni | +7 | 3% dall' 1 gennaio 2023 Ecco come funziona la misura ISTRUZIONI

Gazzetta del Sud

... - manutenzione preventiva e programmata degli edifici con lettura da remoto dell'impatto dei principali fattori climatici e ambientali; - miglioramento esismicostrutture; - ......dovuto al trascorrere del tempo si era in particolare affiancata la necessità di provvedere all'sismico della parte più datata del complesso oltre che al rinforzo di una parte... Adeguamento delle pensioni: +7,3% dall'1 gennaio 2023. Ecco come funziona la misura GUIDA Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti è arrivato in tarda serata in commissione Bilancio della Camera con il terzo pacchetto di emendamenti del governo.Tra le novità annunciate, nell’emendamen ...L'azienda sta lavorando per consentire a utenti e sviluppatori di app una maggiore libertà sull'iPhone, ad esempio di installare app fuori dal ...