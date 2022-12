Addio parcheggi selvaggi a Ostia Antica | in arrivo 60 dissuasori mobili

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Sono iniziati questa mattina i lavori per l’installazione di circa 60di sosta in via dei Romagnoli lungo il tratto compreso tra via delle Saline e via del Castello. “Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini – dichiara il Presidente della Commissione LLPP età Leonardo Di Matteo – in quanto gli spazi riservati ai pedoni venivano costantemente occupati da auto in divieto di sosta dove peraltro sono presenti anche le fermate del trasporto pubblico locale questo comportava disagi e problemi legati alla sicurezza dei cittadini in attesa dei bus. L‘avvio dei lavori arriva a seguito dell’ok da parte della Commissione Lavori Pubblici età del 7 febbraio e dalla successiva approvazione della mozione da me presentata, da parte del Consiglio municipale e avvenuta lo ...