Addio allo scultore Sergio Rodella. Riprodusse il corpo avvolto nella Sacra SIndone in 3D

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ morto lo, artista di fama internazionale e autore della riproduzione tridimensionale del. Originario di Noventa Padovana, si è spento all’alba di ierisua casa-studio di Vigonovo. Aveva 73 anni ed era malato.è considerato dai critici d’arte uno dei migliori scultori contemporanei d’Italia. Gli venivano riconosciuti la forza plastica delle sculture di Michelangelo, il piacere manieristico della forma, la splendida capacità barocca di lavorare i materiali e la raffinatezza settecentesca della bellezza formale. I funerali sono in programma mercoledì 21 dicembre alle 15chiesa arcipretale di Vigonovo. L'articolo proviene da ...

