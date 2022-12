Accordo Ue sul tetto del gas a 180 euro Orban contrario | ira di Mosca | ' Vittoria italiana'

RaiNews

Dopo mesi di difficili trattative, i ministri dell'Energia dell'Ue hanno raggiunto oggi unpoliticoprice cap per il gas a 180 euro a megawattora. L'intesa entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. Il meccanismo entrerà in azione quando il prezzo del Ttf mensile supererà i 180 ...Con l'raggiunto oggitetto al prezzo del gas in situazioni di emergenza, il Consiglio Ue chiude il capitolo finora più controverso del pacchetto di misure straordinarie messe in campo per fare ... Accordo nella Ue: price cap sul gas fissato a 180 euro al megawattora. Mosca: "Inaccettabile" Dopo mesi di dibattiti, tavoli tecnici e discussioni politiche, i ministri dell’Energia dei 27 Paesi membri dell’Ue hanno trovato l’accordo sul tetto al prezzo del gas. Il prezzo sul quale si è trovat ...In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp l'attrice di 'Aquaman' risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza.