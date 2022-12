Accordo politico Ue | price cap sul gas a 180 euro al megawatt

TGCOM

Price cap, raggiunto l'in Europa a 180 euro a MWH. I ministri dell'Energia dell'Ue hanno raggiunto unsul tetto al prezzo del gas. A quanto si apprende l'Ungheria ha votato contro, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. L'approvazione avverrà per procedura scritta nei prossimi ...Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato unsul price cap sul gas a 180 euro a megawattora. Sulla base dell'intesa politica raggiunta il price cap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. L'è stato raggiunto ... Gas, accordo politico in Ue: price cap a 180 euro | In vigore dal 15 febbraio Le nazioni europee hanno raggiunto un accordo per limitare i prezzi del gas naturale a 180 euro, ponendo fine a mesi di dispute politiche. Il price cap, ch ...dove le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose, o da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. Di fatto l’accordo apre la strada ...