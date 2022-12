(Di lunedì 19 dicembre 2022) La montagna ha partorito il topolino. Dopo mille rinvii c’è unpolitico tra i paesipei per l’applicazione di un blando price cap al gas importato dalla Russia. Il limite verrebbe fissato a 180per megawatt/ora, ossia 70in più rispetto ai valori attuali, storicamente molto elevati. La soglia è però significativamente più bassa deliniziale fissato dalla Commissionepea a 275/MWh. Anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti. Sulla base dell’intesa raggiunta al Consiglio Affari Energia il price cap in vigore il 15 febbraio prossimo. I giorni necessari – in cui ildeve superare i 180a ...

Il Fatto Quotidiano

Price cap, trovato l'in. A quanto fissano il prezzo del gas Poi, però, arriva la stoccata sull'aumento dei prezzi al consumo. Con le temperature rigide di queste settimane, '...... commenta Tim Lamb , responsabile della concorrenza per l'di Meta. L'Antitrust europeo ha invece deciso di archiviare l'indagine sul presuntosegreto tra Google e Meta, noto come Jedi ... Accordo in Europa su un morbido tetto al prezzo del gas russo (180 euro). I mercati ignorano la notizia Prezzo gas -7,5% a 106,7 euro/Mwh dopo accordo price cap Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Il tentativo di rimbalzo delle ...(Teleborsa) - Raggiunto l'accordo politico sul tetto al prezzo del gas al Consiglio Energia. L'intesa è stata raggiunta a maggioranza qualificata: voto favorevole anche della Germania che ...