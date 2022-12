Aberdeen vs Rangers – notizie sulle squadre e possibili formazioni

Infobetting

Mirren -1 - 0 (*) Celtic - Ross County 16:00 Hearts - Livingston 16:00 Kilmarnock - Hibernian 16:00 St. Johnstone - Motherwell 16:00- Dundee Utd 19:00 SERBIA SUPER LIGA Mladost - ...- Portadown 20:45 Coleraine - Crusaders 20:45 Glenavon - Glentoran 20:45 Larne - Dungannon ...30 Lechia - Legia 20:30 SCOZIA PREMIERSHIP Hibernian - Ross County 20:45 Livingston -20:... Aberdeen-Rangers (martedì 20 dicembre 2022 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Who makes your Dons XI to face RangersNew Rangers head coach Michael Beale has insisted that he meant no "disrespect" when he referred to their rivals Celtic as the "other team".