A Lampedusa l’emergenza non finisce mai Altri 161 migranti salvati a largo dell’isola dove soltanto ieri c’era stato un altro naufragio in cui è morta una bambina di 3 anni Un caso | questo | su cui indaga la Procura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Anonmai.161sono statila notte scorsa aldidalla Guardia costiera. Erano a bordo di un peschereccio alla deriva e in balia delle onde. A bordono uomini originari di Siria, Pakistan, Etiopia, Bangladesh ed Egitto. Secondo quanto hanno riferito gli stessi naufraghi, la partenza è avvenuta dal porto di Zwara, in Libia, alle 2 di venerdì scorso e hanno pagato, per la traversata, dai 500mila ai 700 taka i bengalesi e 3mia dollari etiopi. Come da prassi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacolaal momento ci sono 254 ospiti. Anonmai È l’ennesimo ...