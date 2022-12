A Città della Pieve il Natale più romantico dell’Umbria | tante iniziative sino all’8 gennaio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’Umbria tra mercatini tradizionali, Capodanno a Perugia, sarà protagonista delle Feste di fine 2022. Tra le attrazioni uniche spiccadiventata “Ladel” con Mercatini tradizionali e del Gusto, la Casa di Babbo, il Presepe Monumentale, il Calendario dell’Avvento luminoso eAttrazioni ed Eventi per grandi e piccoli, in programma fino2023. Il Mercatino diha preso il via il 3 dicembre 2022 e terminerà l’82023, in Piazza Plebiscito nei fine settimana. La Casa di Babbofino al 24 dicembre accoglierà i bimbi e le loro letterine piene di desideri nella sua magnifica casa nei sotterranei di Palazzo Orca presso il ...